Speronano l'auto dei carabinieri e imboccano l'autostrada contromano per evitare di essere fermati. È accaduto la scorsa notte a Baronissi, nel Salernitano, dopo che i militari dell'Aliquota Radiomobile di Mercato San Severino avevano sorpreso quattro persone con il volto travisato, intente a scardinare la serranda di una tabaccheria di via Ferreria. I ladri, a quel punto, si sono dati alla fuga a bordo di un'Audi A4. Ne è nato un inseguimento tra le strade della cittadina della Valle dell'Irno, durante il quale i malviventi hanno più volte speronato l'auto dei carabinieri, fino a renderla inutilizzabile. Giunti all'ingresso dell'autostrada, i ladri hanno imboccato la strada contromano, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Uno dei militari, a seguito dell'impatto, ha riportato contusioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Lunedì 13 Agosto 2018, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA