Salerno si prepara a vivere la stagione balneare. Naturalmente si parte dalla pulizia degli arenili che, al solito, si affacciano alla primavera e guardano all’estate in condizioni non proprio ottimali. Per questa ragione, anche in vista del fine settimana lungo del primo maggio, il Comune di Salerno ha avviato, e in verità quasi concluso, le operazioni di sistemazione. Questa prima massiccia ripulitura prevede anche una fase realizzata con mezzi meccanici che ha consentito di effettuare lo spianamento degli arenili pubblici in modo da renderle pienamente fruibili.

«Con l’arrivo delle belle giornate abbiamo intensificato le operazioni di pulizia di tutti gli arenili cittadini - fa sapere il primo cittadino, Enzo Napoli - abbiamo già aumentato la frequenza degli interventi che con l’avvio della stagione balneare diventeranno quotidiani. Le squadre di lavoro sono impegnate per la rimozione dei tronchi, dei rami e dei detriti trasportati a riva dalle onde nonché, in qualche caso, dei rifiuti abbandonati sulla spiaggia da incivili. Un impegno serrato - prosegue il sindaco - per rendere le nostre magnifiche spiagge ancora più belle ed accoglienti per i concittadini, i turisti ed i visitatori che scelgono Salerno anche per le sue attrazioni ambientali. I lavori sulla rete fognaria compiuti di recente hanno ulteriormente migliorato anche la balneabilità delle acque antistanti la città. In autunno completeremo anche il programma di ripascimento che ha dato eccellenti risultati molto apprezzati dai bagnanti sulla costa sud e nella zona orientale della città. Il mare e le spiagge sono una risorsa preziosa per la nostra comunità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico».

Ovviamente non resta che sperare, adesso, che i due divieti di balneazione firmati da Napoli nelle scorse ore su input delle analisi Arpac, relativamente ai tratti est fiume Irno e spiaggia libera tra il Fuorni e il Picentino, per la scarsa qualità delle acque e l’alta concentrazione di Escherichia Coli ed Enterococchi, siano ritirati più in fretta possibile. Secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Comune di Salerno e Salerno Pulita, la pulizia degli arenili urbani prevede tre tipologie di attività: innanzi tutto, annualmente, lo spianamento e la pulizia radicale dei rifiuti presenti sugli arenili nel mese di aprile, come sta accadendo in questi giorni. Da oggi e fino al prossimo 30 settembre, il personale della municipalizzata svolge «interventi quotidiani di pulizia, raccolta e rimozione dei rifiuti, interventi mensili di pulizia, raccolta e rimozione negli altri mesi dell’anno». Su richiesta dell’amministrazione comunale, a seguito di eventi eccezionali, come ad esempio le mareggiate, «potranno essere eseguiti ulteriori interventi».