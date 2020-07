Sequestro amministrativo e relative sanzioni da parte dei Vigili Urbani del comune di Ascea nell'ambito dell'operazione spiagge sicure ai fini del contenimento del virus Covid 19. L'ordinanza comunale firmata dal Sindaco Pietro D’Angiolillo prevede l'utilizzo di un pass per l'ingresso alle spiagge e l'abbinamento tramite app alle piantane numerate posizionate alla distanza prevista dall'ordinanza regionale di riferimento. “Le attrezzature utilizzate per il soggiorno - precisa il vice sindaco Stefano Sansone -, non possono essere abbandonate in loco una volta lasciata la spiaggia, pena, appunto, il relativo sequestro”. Continua perció la costante vigilanza dell'ente Cilentano per garantire ai cittadini e ai turisti di di trascorrere le vacanze estive all'insegna della sicurezza, nel rispetto delle norme anticontagio. © RIPRODUZIONE RISERVATA