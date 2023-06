A brevissimo Salerno Pulita stipulerà una convenzione diretta con le guardie ambientali affinché il sabato mattina il loro intervento sia dedicato in maniera puntuale alla verifica delle spiagge libere. Lo ha annunciato il numero uno della società, Vincenzo Bennet, dopo le proteste di alcuni bagnanti in merito alle condizioni in cui versano gli arenili cittadini. Da contratto, entro il primo maggio, si è provveduto al rivellamento e riallungamento, oltre che alla bonifica, operazione poi ripetuta dopo meno di un mese a causa delle mareggiate scatenate dal maltempo. Per alcuni giorni, in alcuni tratti, sono rimasti tronchi e canne che sono stati poi portati presso l'impianto di compostaggio, che ha un limite giornaliero di quantitativi da smaltire. L'operazione è partita dall'arenile limitrofo alla spiaggia dell'hotel Baia per poi proseguire verso Santa Teresa, piazza della Concordia, il porticciolo di Pastena, l'arenile di Mercatello, mentre ieri mattina i materiali organici spinti a riva dalle onde sono stati rimossi a Torrione e al Villaggio del Sole. Resta però da risolvere il problema dell'immondizia che continua a essere gettata indiscriminatamente tra sabbia e scogli, così come in diversi punti della città, dal centro storico alla zona orientale.

APPROFONDIMENTI Costiera, pienone con la Statale a senso alternato e targhe alterne Regata delle repubbliche marinare: Amalfi terza con rabbia Salerno, striscione di Casapound davanti alla sede della Cgil: «Non ci faremo intimidire»

«Con la convenzione che andremo a sottoscrivere - spiega Bennet - le guardie ambientali il lunedì, mercoledì e venerdì andranno a fare le opportune verifiche in strada, avvalendosi del supporto degli uomini della pulizia municipale, mentre, almeno per il periodo estivo, dedicheranno la loro attenzione, il sabato mattina, alle spiagge, in modo da garantire ai bagnanti una situazione più idonea a quelle che sono le loro esigenze. La città risponde bene e non ci possiamo affatto lamentare. Un esempio è dato dai contenitori per le deiezioni canine: da quando abbiamo iniziato a installarli si vedono in giro sempre meno escrementi dei nostri amici a quattro zampe. Purtroppo esiste una quota di incivili ma questo non è un problema solo di Salerno». Ogni giorno, alle 4.50, gli operatori di Salerno Pulita perlustrano l'intero litorale per liberarlo da sacchetti, cicche, bottiglie, lattine. Eppure, dopo poche ore, in particolare in alcuni tratti, lo scenario che si presenta agli amanti della tintarella è sconsolante. È accaduto venerdì, giornata che ha funto da banco di prova per la stagione balneare e che ha visto in particolare l'area vicina al Baia e quella in prossimità dell'ex ostello della gioventù a Torrione trasformarsi in piccole discariche. I residenti hanno rivendicato maggiori controlli e multe salate per punire i trasgressori, oltre che un intervento dell'amministrazione comunale per risolvere il problema dei senzatetto, abituati a usare gli arenili come bagni pubblici. Ora si confida nell'azione puntuale delle guardie ambientali e dei vigili urbani, chiamati ad assicurare, anche attraverso l'ausilio delle sanzioni, pulizia e decoro per l'intero periodo estivo.