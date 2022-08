Ancora vip in Costiera Amalfitana. Ieri è stata la volta di Spike Lee, uno dei più grandi registi americani degli ultimi quarant'anni. In vacanza a Capri, il due volte premio Oscar (alla carriera nel 2016 e alla migliore sceneggiatura non originale nel 2019) ha fatto tappa tra Positano e Amalfi a bordo di una lussuosa imbarcazione.

In compagnia della moglie e del designer Amedeo Scognamiglio, Spike Lee prima di fare tappa a Nerano per una colazione allo Scoglio, si è diretto verso Positano e poi ad Amalfi lasciandosi tentare così dalla suggestione delle due perle della Costiera Amalfitana.

Il regista statunitese si unisce al lungo elenco di personaggi del cinema e del jet set internazionale che hanno fatto tappa in Costiera quest'estate a conferma del forte appeal del territorio.