Venerdì 12 Aprile 2019, 14:01

Peggior epilogo di stagione non avrebbe potuto esserci per il Real Sarno. La sconfitta interna dello scorso weekend contro il San Vitaliano non ha solo sancito la retrocessione diretta dei sarrastri in Prima Categoria. Il match ha infatti lasciato pesanti strascichi disciplinari per due calciatori, uno squalificato fino al 10 aprile 2020, l'altro fino al 30 ottobre 2020.La sanzione più grave è maturata perché l'atleta, «espulso per aver proferito parole ingiuriose, volgari ed offensive al direttore di gara e verso i defunti dello stesso, tentava di aggredirlo fisicamente, avanzando verso lo stesso minacciosamente». L'intervento tempestivo di due compagni di squadra e di un commissario di campo ha di fatto impedito inizialmente il contatto fisico.Contatto violento che si è invece verificato a fine gara, quando lo stesso calciatore, unitamente al suo compagno di squadra, ha spintonato violentemente arbitro e commissario di campo, senza alcun intervento da parte dei dirigenti della società, da parte dei quali - come riportato testualmente nel dispositivo del giudice sportivo - «non vi fu assolutamente alcuna collaborazione per evitare tali comportamenti dei propri tesserati».Mancata collaborazione che è costata al club anche un'ammenda di 250 euro.