Martedì 28 Agosto 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 06:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGROPOLI - In un periodo di crisi per gli enti locali, in cui gli stanziamenti da parte dello Stato sono sempre più ridotti e le casse languono, i Comuni sono spesso costretti a dare fondo a tutte le loro risorse per continuare ad assicurare i servizi essenziali ai cittadini. In alcuni casi si stringe la cinghia, in altri, come ad Agropoli, si lavora molto anche di fantasia per evitare problemi. Così, mentre le opposizioni evidenziano lo stato disastroso delle finanze cittadine, il sindaco Adamo Coppola (per dieci anni già amministratore al bilancio), ha tirato fuori dal cilindro una curiosa iniziativa per garantire il servizio scuolabus, limitando le spese a carico dell’Ente. Sui pullman che accompagneranno gli studenti a scuola saranno posizionati degli sponsor. I soldi incassati ridurranno le spese a carico del Comune. Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi dall’Agropoli Cilento Servizi, società in house dell’Ente. Si punta a posizionare uno spazio pubblicitario sulle fiancate degli autobus della misura di 120 centimetri x 35. La pubblicità sarà valida per 12 mesi ad un costo di seimila euro. Le richieste dovranno essere presentate entro il prossimo 7 settembre