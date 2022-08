Spopolamento del Cilento, quattro giornate di dibattiti

Terra matrigna: 150 anni di emigrazione e spopolamento del Cilento. Da un allontanamento necessario all'abbandono consapevole. È un volume che sarà presentato in quattro serate: una raccolta di atti, relazioni e ricerche sul territorio riguardo al fenomeno dell'emigrazione nel Cilento dall'Ottocento ai giorni nostri. Un progetto, che ha preso corpo da un convegno svoltosi la scorsa estate in Cilento per poi ampliarsi, ideato e realizzato dal gruppo Mingardo Lambro Cultura e dal progetto Centola coordinati da Ezio Martuscelli.

I temi che i vari relatori tratteranno vanno dall'emigrazione storica di massa tra Ottocento e Nocento all'emigrazione contemporanea e la diaspora dei giovani, allo spopolamento delle aree interne. Si inizia domenica 7 agosto a Torraca, nella cappella della congrega delle Anime del Purgatorio alle ore 21, con Luciana Gravina, Francesco Sisinni, Ezio Martuscelli, Francesco D'Episcopo, Francesco Maldonato, Giovanni Falci, Domenica Iannelli e Rita Gravina. Per continuare il 13 agosto a Celle Bulgaria Poderia (palazzo caputo Rammella ore 21) con Pasquale Carelli, Ezio Martuscelli, Corrado Limongi, Francesco Russo, Angelo Carelli; poi il 21 agosto a Centola Palinuro (hotel San Pietro ore 21) con Melania Santarcangelo, Ezio Martuscelli, Raffaele Riccio e Ferdinando De Luca e, per finire, il 27 agosto nella sala consiliare a Vallo della Lucania (sempre alle ore 21) con Ezio Martuscelli, Pasquale Martucci, Gerardo Russo e Luigi Leuzzi.