Sport e solidarietà: Juventus official fan club di Eboli ha dato il suo contributo per la battaglia contro il Coronavirus donando 683 euro, denaro raccolto tra gli associati, adll'ospedale di Eboli. Parte di questa somma servirà per la donazione di 15 Visiere Protettive per i reparti di Terapia Intensiva e M. Inf. Di Eboli ovvero 183 euro



La restante parte ossia 500 euro sono stati suddivisi, come da indicazioni ricevute, tra le parafarmacie VFarma Store (C/c Le Bolle) e Dottor Cammarano per il Reperimento di articoli per i bambini ( pannolini,omogeneizzati) ed altro.