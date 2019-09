Martedì 17 Settembre 2019, 12:33

«Sposa mia figlia, oppure ti uccido». Così una coppia di genitori avrebbe minacciato un ragazzo, obbligato a sposare la sua fidanzata. Un caso che si è velocemente evoluto in una vicenda giudiziaria, con la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla procura di Nocera Inferiore per una coppia di genitori, indagati per stalking e molestie nei confronti di un giovane di 26 anni, di Pagani.Il ragazzo, intimorito dall'atteggiamento dei due, arrivò a sporgere denuncia per chiudere la vicenda. Entrambi gli indagati - secondo le accuse - gli avrebbero telefonato più volte, inviandogli anche messaggi dal contenuto minaccioso, frasi non gradite e altro. Al solo scopo di strappargli una promessa, quella di sposare la figlia.«Se non ti presenti a casa mia insieme a tuo padre per assumerti le responsabilità te ne assumi le conseguenze. Se perdo la testa vengo lì e mi faccio 30 anni di carcere». Così viene riportato nell'imputazione, con le frasi attribuite ai due coniugi. Il ragazzo fu anche minacciato di denuncia, per un reato mai commesso, quello di violenza sessuale, se non avesse obbedito a quelle richieste.Quei messaggi furono inviati attraverso WhatsApp, poi acquisiti dalla polizia di Nocera Inferiore durante l'indagine. La paura di essere denunciato per un'accusa tanto grave lo spinse a recarsi dagli agenti del commissariato, per sporgere a sua volta una denuncia contro i due. Sarà il gup ora, a valutare la veridicità dei fatti e a ricostruire il pregresso dietro la storia, in udienza preliminare, prima di fissare un eventuale processo per la coppia.