Giovedì 17 Ottobre 2019, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 06:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esplode bomboletta spray durante le operazioni di compattamento della frazione indifferenziata: è polemica sulle condizioni di lavoro degli operai di Salerno Pulita. È accaduto nella mattinata di martedì al 45enne Francesco Pezzano che, per fortuna, se l’è cavata con un brutto spavento e un’ustione di primo grado. «Ho autorizzato alla diffusione delle immagini relative al mio incidente perché voglio che tutti vedano le condizioni in cui i lavoratori di Salerno Pulita sono costretti a operare - afferma il lavoratore - sono stato fortunato e poteva andarmi davvero molto peggio. Peccato che nessuno stia spendendo una parola di solidarietà dopo giorni in cui, insieme ai miei colleghi, siamo il bersaglio facile di qualche amministratore comunale. Spero che tutto questo possa cambiare velocemente».L’incidente - come ha poi fatto sapere anche la società che ha immediatamente preso in carico l’accaduto - si è verificato martedì mattina nella zona orientale di Salerno. L’operatore, che indossava scarpe, divisa da lavoro e tuta monouso, stava svuotando il carrellato contenente l’indifferenziato che le utenze domestiche depositano il lunedì sera. Oltre alla bomboletta spray, nel carrellato era presente anche un contenitore con vernice rossa. Quando il compattatore ha schiacciato i sacchetti si è verificata l’esplosione che, per fortuna, non ha causato danni irreversibili all’operatore.