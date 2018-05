Domenica 6 Maggio 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 11:04

CAVA DE' TIRRENI. Spruzza verde rame contro la coniuge e finisce a processo per lesioni. I fatti risalgono a maggio 2015, quando un cavese 72enne reagì ad un richiamo della moglie. La donna si scagliò verbalmente contro suo marito. L’anziano si stava occupando delle piante in giardino, in una zona rurale del territorio cavese, quando durante le fasi di disinfestazione dai parassiti per sbaglio spruzzò il getto di verde rame contro gli infissi. Fu quello il motivo del contendere, che fece esplodere il litigio con tanto di intimazioni, minacce e parole pesanti. Ad un certo punto l’imputato perse il controllo e adoperò il marchingegno orientando il getto contro la donna. Il liquido raggiunse la malcapitata. Non contento, l’uomo le si scagliò contro. A causa della reazione del marito, la donna finì in ospedale, con la visita al pronto soccorso, le prime cure e una prognosi lieve chiusa a tre giorni prescritti dal medico di turno. Poi si recò dai carabinieri per denunciare il marito, ora sotto processo davanti al giudice del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore