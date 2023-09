Spuntano i cinghiali a Pagani, paura per le famiglie: allertata Protezione Civile

Spuntano i cinghiali a Pagani, a segnalarne la presenza i residenti del versante pedemontano in via Pagliarone. L'allarme è stato lanciato alla Protezione Civile, da parte di alcune famiglie. Giorni fa, sono stati avvistati alcuni esemplari nella parte alta della città: si tratta di due famiglie di ungulati, con tanto di cuccioli. Dopo qualche minuto, però, i cinghiali hanno lasciato la zona urbana per tornare nelle aree più incontaminate della zona. A monitorare la situazione c'è la Protezione civile “Papa Charlie”.

I volontari stanno controllando la zona e piegano che i cinghiali hanno attraversato i tratti residenziali negli ultimi giorni, pur non rappresentando un pericolo e non avendo causato particlari danni.

Ad attirarli potrebbe essere stato il forte caldo delle ultime settimane, che aveva provocato siccità e scarsità d'acqua nella zona montana.

Circostanza che avrebbe potuto spingere, così, gli animali a cercare ristoro in zone a loro poco congeniali. Solo alcuni anni fa c'era stato un precedente avvistamento di cinghiali, nella zona Torretta. Gli animali, in quel caso, erano stati attirati dai resti di lavorazione di altri animali, da parte di alcune imprese.

La Protezione civile ha tuttavia spiegato di fare attenzione alla creazione di microdiscariche, dunque a non aumentare il livello di sporcizia e di degrado lungo alcune strade. Tutte circostanze che che possono attirare i cinghiali ad allontanarsi dalle loro zone naturali, arrivando così fino in città. Come è accaduto qualche giorno fa. Al momento si tratta di casi isolati ma l'amministrazione comunale monitora la situazione, per verificare eventuali e nuove incursioni anche nei giorni successivi.