«La nostra coalizione ha raccolto i frutti di un lavoro tenace e costruttivo sul territorio». Così il neo sindaco di Sarno, Francesco Squillante eletto con 10mila 648 voti. Una squadra ben strutturata e consolidata, una coalizione che Squillante ha saputo portare alla vittoria al primo turno. «Queste elezioni hanno dimostrato che, quando ci si confronta sui temi concreti che riguardano una città si possono costruire alleanze competitive, oltre le logiche dei singoli partiti. Siamo già pronti a lavorare per realizzare il programma che tutti insieme abbiamo sottoscritto». Una città che ha dimostrato di apprezzare il lavoro portato avanti fino ad oggi, confermando un progetto di continuità e di forte innovazione a livello politico che amministrativo. Del resto Squillante ha mostrato le sue qualità di amministratore già da assessore al bilancio, al commercio, alle partecipate ed area Pip, mettendo insieme le linee di uno sviluppo territoriale fatto di opportunità di investimento.

Si compone intanto il nuovo consiglio comunale. Dai dati, alcuni ancora in fase di verifica, il parlamentino vede tra le fila della maggioranza per la lista Base Popolare, Ida Mareschi (prima eletta in assoluto con circa 580 voti), Antonio Adiletta, Antonio Ascolese, Franco Robustelli, Antonio Mancuso, Emidio Giglio; per il Partito Democratico, Sergio Di Leva, Enzo Correa, Giuliana Morosini, con Italia Vita Giuseppe Sodano, Renzo Bacarelli; per la lista Squillante Sindaco entrano in aula Veronica De Filippo, Elio Cascella; col Partito Socialista Italiano Lucio Annunziata; con Impegno e Passione Annamaria della Porta Dello Iacono Luigi. Tra i banchi dell’opposizione siederà il candidato sindaco sconfitto, Giovanni Cocca, e con Fratelli D’Italia Sirica Enrico, Sebastiano Odierna, Buonaiuto Caterina; con Prima Sarno solo Walter Giordano; per la lista Liberi e Democratici, Palumbo Ciro; con Cocca Sindaco, Antonio Esposito. Con i dati attuali non entra in aula di consiglio il candidato sindaco civico, Vincenzo Sirica.

Tra i grandi assenti spicca la sindaca facente funzioni, Eutilia Viscardi che ha traghettato l’amministrazione fino alla scadenza naturale e del mandato dopo la decadenza dell’ex sindaco Giuseppe Canfora. Non riescono ad accedere al consiglio gli assessori uscenti Gianpaolo Salvato ed Emilia Esposito. Fuori dal civico consesso tra le fila dell’opposizione Antonello Manuel Rega e Toti Orza.

E ieri mattina sulle piattaforme social è stato inoltrato un manifesto funebre con la foto del candidato sindaco Cocca. Un atto condannato da ogni parte. È stata anche sporta più di una denuncia contro ignoti. «Rassicuro tutti - spiega Cocca - sto bene e mi godo un meritato riposo festeggiando il mio 50esimo compleanno. A quei buontemponi del manifesto funebre dico grazie, mi avete elevato a special guest star».