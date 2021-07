Stabilimenti balneari fuorilegge, blitz in Costiera Amalfitana

Nella giornata di ieri, i Carabinieri e l’Ufficio Locale Marittimo di Amalfi, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, nel corso di mirati controlli predisposti alla verifica del rispetto della normativa di contrasto al diffondersi del Covid-19, delle concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali marittime lungo la fascia costiera della Divina e delle norme di sicurezza balneare, nonché per disincentivare il fenomeno del “lavoro nero”, hanno operato un’attività ispettiva presso gli stabilimenti balneari che insistono sulla spiaggia del comune di Atrani. Nella circostanza, le forze dell’ordine hanno rilevato alcune violazioni di carattere amministrativo nei confronti di entrambe le attività d’impresa, l’una gestita dall’amministrazione comunale mentre l’altra data in concessione ad una società cooperativa che ha regolarmente vinto l’appalto di gestione: la prima attività, posta sulla spiaggia di levante, oltre a non rispettare i prescritti protocolli in materia di sicurezza e contrasto al fenomeno del covid-19, ha violato le disposizioni previste dall’Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Salerno quali l’obbligo di assicurare il servizio di salvataggio e di essere dotati di materiale di primo soccorso, risultati essere entrambi non presenti all’atto dell’ispezione. Per quanto concerne l’attività posta sulla spiaggia di ponente, benchè la società sia concessionaria dell’area, è autorizzata dall’Ufficio tecnico del Comune esclusivamente all’allestimento dello stabilimento e delle pertinenti strutture e non a poter ospitare clienti poiché la procedura di affidamento non risulta ad oggi completata. Inoltre, le verifiche condotte in materia previdenziale ed assicurative hanno fatto emergere la presenza di ben tre lavoratori in nero, motivo per cui è scattata la maxi sanzione di oltre 10 mila euro. A nulla sono valse le giustificazioni dei gestori: l’Ufficio Locale Marittimo ed i Carabinieri della Stazione di Amalfi oltre a contestare le suddette mancanze hanno prescritto la sospensione ad horas di tutte le attività d’impresa legate ai due stabilimenti, fino all’ottemperamento di quanto previsto dalla normativa di settore. I controlli da parte delle Forze dell’Ordine al rispetto delle delicate normative attualmente in vigore proseguiranno in tutte le località costiere, in quanto il flusso turistico rimane notevole rispetto ad altre zone d’Italia.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Bacoli, sigilli al lido abusivo ​sulla Spiaggia Romana I CONTROLLI Napoli: sedie, lettini e tavolini a Marechiaro, denunciato il gestore... LA MOBILITÀ Parcheggi a Miseno e Miliscola, è guerra ai furbi:...