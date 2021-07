Stacca corrente per invogliare inquilina a lasciare la casa: finisce a processo

BARONISSI. Finisce a processo con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni una donna di 51 anni, proprietaria di casa e protagonista di un episodio nei confronti del proprio inquilino. Per accelerare il rilascio dell’abitazione, avrebbe interrotto l’erogazione di energia elettrica.

Togliendo così la luce alla persona che viveva nella sua abitazione, infatti, «faceva arbitrariamente ragione da se mediante violenza sulle cose», con la denuncia successiva presentata dalla donna che diede il via all'inizio di un procedimento penale. Davanti al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore l’imputata dovrà difendersi dalla contestazione, perché pur potendo ricorrere al giudice agì per conto proprio, per la Procura illecitamente. L’appartamento dato in locazione era l’oggetto del contendere. L’imputata per non perdere altro tempo, e tornare in pieno possesso della casa situata in località Aiello di Baronissi, all’interno di una zona residenziale, aveva pensato di togliere la luce alla sua affittuaria. I

l processo riguarda proprio l’esecuzione ultima di quella decisione, presa ed attuata senza avvisare la vittima, manovrando cioè il contatore-erogatore principale posto in altro appartamento di sua proprietà, con un regolare contratto di fornitura a lei intestato. I fatti si verificavano, secondo le ricostruzioni fatte dall’accusa sulla base della denuncia, dal 26 febbraio 2020, con l’avvio del procedimento penale seguito dai carabinieri della stazione di Baronissi e il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore, che ha ora firmato un decreto di citazione diretta a giudizio. Il dibattimento si celebrerà dinanzi al giudice monocratico del tribunale.