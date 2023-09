È stato arrestato Antonino Milano, 23enne di Praiano, responsabile, lo scorso 7 settembre a Positano, della violenta aggressione a un ventenne di Vietri sul Mare. Nella colluttazione, avvenuta intorno alle 4 del mattino all’uscita dalla discoteca, gli aveva staccato a morsi la parte superiore del padiglione auricolare dell’orecchio sinistro. Ieri mattina, di buonora, i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno bussato all’abitazione del giovane che lavora come trasportatore, traducendolo presso la casa circondariale di Fuorni. Il giovane è accusato di lesioni personali (articolo 583 quinquies del codice penale). Rischia da otto a quattordici anni di reclusione. La misura cautelare è scattata per ordinanza del giudice per le indagini preliminari, a seguito di richiesta della Procura di Salerno. Le indagini, coordinate dai carabinieri diretti dal capitano Alessandro Bonsignore, mediante l’acquisizione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza del centro di Positano e le dichiarazioni dei testimoni, hanno consentito la ricostruzione dei fatti. Milano forse non riusciva a superare la fine della relazione con la sua ex, una coetanea di Amalfi, attaccando il ragazzo che per tutta la sera era stato con lei nella discoteca sulla spiaggia. E dire che il facinoroso sarebbe anche stato allontanato dal locale perché già all’interno aveva importunato la sua ex fidanzata. Ma l’ha attesa all’esterno con il chiaro intento di sfogare la sua rabbia per quell’amore non più corrisposto. A difendere la ragazza è stato l’amico che era con lei, un baraman Vietri sul Mare che lavora ad Amalfi e che ha avuto la peggio. All’aggressione, avvenuta in Via Pasitea, hanno assistito diversi altri ragazzi, gli stessi intervenuti a sedare la lite, evitando il peggio. Portato al pronto soccorso del presidio ospedaliero Costa d’Amalfi, il giovane ferito, sanguinante, dolorante e in preda alla disperazione, era stato curato dai sanitari di turno.

Per lui quaranta giorni di prognosi. Per l’aggressore, fermato dai carabinieri che avevano informato il pubblico mistero di turno, era scattata la denuncia d’ufficio. Il giovane ferito dovrà ricorrere alla ricostruzione plastica del padiglione auricolare presso una clinica specializzata.