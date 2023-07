Non sono all’ordine del giorno ma il nuovo Arechi, la suggestiva (e complicata) ipotesi del restyling del Vestuti per ospitare la Salernitana durante i lavori e le conseguenti polemiche potrebbero intrufolarsi nella seduta odierna del consiglio comunale. Lo fa presagire la nota del leghista Dante Santoro, che parla di «disgustoso teatrino della politica del governatore pro tempore che prova a mettere spalle al muro la Salernitana senza rispetto e concertazione, ripetizione del metodo prepotente di questi trent’anni. Io sto dalla parte di chi mantiene la schiena diritta e di chi ha portato il calcio che conta a Salerno con soldi propri, non quelli dei cittadini». Il contraltare è del socialista Avella, presidente della commissione sport a Palazzo Guerra: «Siamo certi che a breve sarà presentato il progetto con l’indicazione della copertura finanziaria necessaria per la ristrutturazione del Vestuti, come fatto per il Collana a Napoli. L’impianto è in condizioni appena dentro la decenza ma continua ad essere casa per tante discipline. Il Comune ha dato fondo a tutte le risorse per conferirgli un minimo di dignità dopo decenni di immobilismo. La pianificazione economica non è sopportabile dalle casse comunali e confidiamo nella predisposizione del governatore, uomo di parola».

LO SCENARIO

Questione di sfondi e… affondi che cambiano. In primo piano resta l’attualità di una Curva Nord chiusa in via Allende. Danilo Iervolino, spalleggiato da Figc e Lega Serie A, intende forzare. E quel «troveremo una soluzione» pronunciato recentemente dal primo cittadino Napoli potrebbe essere timido segnale di apertura, almeno di facciata. La società si augura che all’incontro promosso giovedì con Prefettura, Questura ed ente di via Roma partecipino tutti. «In precedenza siamo stati convocati con ruolo consultivo. Ci sono criticità e interessi disallineati: stavolta ci poniamo in regia, proporremo soluzioni ispirate a ciò che accade in altri stadi – dice Maurizio Milan, ad granata –. La proiezione nazionale della questione, arrivata sulla scrivania di Lorenzo Casini (presidente Lega A) e di cui ha chiesto conto anche il numero uno Figc (Gravina era a Rivisondoli con lo stato maggiore della Salernitana nove giorni fa, nda) aiuterà a trovare una soluzione che viceversa non arriverà se tutti restano arroccati sulle proprie posizioni». Venerdì il manager ha incontrato Andrea Cardinaletti, coordinatore commissione infrastrutture della Lega di A. Ci sarà anche lui giovedì e potrebbe sottolineare come anche a livello televisivo quel settore chiuso risulti un pugno nell’occhio. Che vuole sempre la sua parte soprattutto se sono i diritti tv a sorreggere l’azienda calcio.

I SUPPORTERS

Vincenzo De Luca ha chiamato in causa i tifosi durante la presentazione del nuovo Arechi a proposito della decisione sull’eventuale esilio per favorire la ristrutturazione. La Salernitana incontrerà giovedì pomeriggio le anime della torcida. Volontà di anticipare la Regione o parlare a nuora perché suocera intenda che «i tifosi sono miei e io li difendo»? L’intenzione del cavalluccio è certamente quella di istituzionalizzare queste riunioni. «Una al mese, al massimo ogni due – incalza Milan –. Un forum con i supporter non significherebbe essere invasivi o pretendere che abbiano un’unica linea. Significherebbe partire dalle reali esigenze di chi frequenta lo stadio con consulte cadenzate per portare istanze, dal traffico ai parcheggiatori abusivi durante le partite, fino a iniziative sociali da condurre assieme. Ci aiuteranno lo Slo, Mimmo Napoli, e Sebastien Louis, esperto di dinamiche del tifo in Europa. In tal modo avremmo forza maggiore per dialogare con le istituzioni». Nei prossimi giorni delegati dell’ippocampo visioneranno il Dirceu di Eboli, possibile alternativa in caso di esilio forzato nel 2024-25: facilmente raggiungibile e ristrutturabile, ha vaste aree di parcheggio e spazi per installare tribune temporanee.