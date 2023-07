Sarà pubblicato nelle prossime ore l’avviso per l’affidamento in concessione dello stadio comunale Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. Dopo aver concesso per un anno l’impianto sportivo di corso Mazzini alla Cavese Calcio, da Palazzo di Città, al termine di un complesso ed articolato iter burocratico è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione del Simonetta Lamberti per cinque anni.

APPROFONDIMENTI Cava de' Tirreni, l'ex frate Luigi Petrone ci riprova: «Mi ricandido a sindaco» Cane legato alla catena ed esposto al sole, multata coppia di Nocera Cantieri aperti tra le due Nocera, nell'Agro è caos viabilità

Nel bando è specificato che la gestione dell’impianto deve essere orientata al soddisfacimento dell’interesse pubblico della collettività e prioritariamente al gioco del calcio, che si concretizza nell’uso prioritario da parte della squadra di calcio cittadina maggiormente rappresentativa e nell’erogazione dei servizi ai tifosi. Il Comune, inoltre, ha già rilasciato licenza d’uso dell’impianto a favore della Cavese Calcio e che la squadra deve poter utilizzare l’impianto secondo il calendario ufficiale e per due allenamenti settimanali, di cui uno al sabato.

L’Amministrazione comunale si riserva dieci giornate gratuite all’anno per manifestazioni all’interno dello stadio. Le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico del concessionario. Stesso discorso per la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso. Per la concessione sarà applicato il canone che risulterà dall’offerta a rialzo presentata in sede di gara, partendo da un valore di base pari a 20mila euro annui. Al bando possono partecipare società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. Almeno fino al prossimo 31 agosto, in virtù della proroga tecnica ottenuta in attesa dell’espletamento del bando, lo stadio Simonetta Lamberti resterà in gestione alla Cavese Calcio. Complessivamente, per un solo anno, il Comune ha risparmiato circa 166mila euro.