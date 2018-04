Martedì 10 Aprile 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 06:45

Il sostituto procuratore Roberto Lenza chiederà questa mattina la convalida del fermo, dunque il carcere, per Domenico Senatore. Il 35enne di Nocera Superiore, atteso dall’interrogatorio del gip, Alfonso Scermino, è in stato di fermo d’indiziato di delitto con l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi. La vittima è Fabrizio Senatore, 43enne di Salerno, morto nei pressi della casa della ex, Filomena S., in via Fiuminale nella notte tra sabato e domenica scorsa. La vittima, sottoposta agli arresti domiciliari un mese fa, è rimasta schiacciata dalla Fiat Bravo guidata dal 35enne. Una retromarcia di almeno 30 metri, risultata fatale. La polizia di stato guidata dal vice questore Luigi Amato prosegue invece le sue indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, il cui puzzle non è ancora completo.Per gli investigatori c’è un buco di 5-6 minuti: le dichiarazioni delle uniche due persone sentite perché informate sui fatti, la donna di 35 anni e l’amico della vittima, coincidono fino ad un certo punto. Poi sorgono i dubbi, legati a chi abbia aggredito per prima. Se Domenico o Fabrizio. I fatti: Fabrizio Senatore sabato sera chiede all’amico di accompagnarlo a Nocera Inferiore. «Dobbiamo vedere cosa sta facendo Filomena», dirà all’amico che era consapevole che Fabrizio fosse ristretto ai domiciliari e non potesse uscire di casa. Nel frattempo, Domenico va a prendere una birra in un locale dove lavora "Mena". I due si conoscono, fanno due chiacchiere poi lui va via. Si rivedono al bar Petruccelli, a Cicalesi. La donna ha parcheggiato li la sua auto. Consumano un caffè, che avevano deciso di prendere insieme in precedenza, poi lei torna a casa con la sua auto, accompagnata da Domenico, a bordo invece della sua di automobile. Si salutano e Mena sale in casa.Fino a qui le dichiarazioni coincidono, poi le prime crepe. La ragazza viene avvertita al citofono da Domenico, che le chiede di chiamare la polizia, spiegandole di aver subito un’aggressione, forse un tentativo di rapina. Il ragazzo è agitato, tanto che chiamerà anche lui la polizia. La ragazza, scesa in strada, trova l’auto di Domenico attaccata al muretto, con lo sportello aperto, spenta. Dopo poco, riconosce dalle mani e dalla felpa quella che sembra essere la sagoma di Fabrizio. Il racconto dell’amico di Fabrizio coincide fino a quando la ragazza sale in casa. Agli inquirenti, l’uomo nega che Fabrizio abbia aggredito il 35enne, ma di essersi fermato insieme a lui dinanzi all’auto «per parlare».