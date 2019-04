CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 15:00

Arresto convalidato, Giuseppe Ingenito resta in carcere. Il gip Maria Zambrano accoglie la richiesta del pm Roberto Penna e lascia a Fuorni l'infermiere 68enne che lunedì di pasquetta ha aggredito, spedendola in ospedale in fin di vita, la sua ex amante Emilia David di 38 anni. Il suo legale, l'avvocato Nunzia Mirra, aveva chiesto i domiciliari con braccialetto, ma la richiesta è stata respinta. Per i magistrati salernitani, l'uomo è «molto pericoloso» anche perché, nel suo casellario giudiziario, c'è già una condanna per stalking ad un anno di reclusione. Intanto Emilia resta in prognosi riservata. Nella mattinata di ieri ha avuto qualche difficoltà respiratoria non legata, assicurano i sanitari della Cardiochirurgia, a difficoltà cardiache anche perché il quadro enzimatico è in miglioramento. Qualche problema c'è per l'attività renale ma la paziente - fanno sapere dall'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - resta stabile.