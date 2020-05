PAGANI. Corone funebri, ma anche foto di fiori e coltelli, inviate sul cellulare della ex per intimidirla e costringerla a tornare sui suoi passi. Con l'accusa di stalking, è stato condannato giorni fa un marocchino di 28 anni, residente a Pagani, a due anni di carcere. La sentenza è stata emessa dal gup, con l'imputato che ha deciso di patteggiare la sua pena. I fatti risalgono ad un paio di anni fa.

Negli atti della Procura di Nocera Inferiore, vengono ripercorse diverse azioni commesse dall'uomo, come quella di inviare anche 50 messaggi al giorno alla sua ex compagna, spesso di tenore violento e minaccioso: "La tua vita è finita con me, o vado in Marocco o in galera", diceva alla vittima, presa da uno stato di ansia e di forte paura, temendo non solo per lei ma anche per la sua famiglia, anch'ella destinataria di diversi messaggi da parte dell'imputato. Una circostanza che aveva di fatto obbligato la vittima a stravolgere ogni singola condizione della sua vita.

Nelle foto che l'imputato avrebbe inviato alla stessa, erano rappresentate anche delle corone funebri e dei coltelli, a testimoniare la volontà di terrorizzarla. Lo straniero, stando alle accuse della Procura, voleva tornare insieme alla donna. Dalle indagini, emerge anche un'ulteriore circostanza legata ad un'aggressione che il giovane consumò nei riguardi della ex, interrotta poi dai carabinieri dell'Arma con la conseguente denuncia della persona offesa. La ragazza rimediò dei lividi al collo, perchè il 28enne stava tentando di strangolarla per strada. Due giorni fa, l'uomo ha chiuso l'iter giudiziario che lo riguarda concordando un patteggiamento, a 2 anni di reclusione, con le accuse di stalking e lesioni.

