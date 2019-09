Giovedì 26 Settembre 2019, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accusò ingiustamente il colonnello dell’Esercito Antonino Palumbo di stalking sostenendo che l’ufficiale, all’epoca dei fatti comandante del 19° Reggimento Cavalleggeri Guide, le aveva reso la vita impossibile bloccando anche ogni sua velleità di carriera. Per quelle false accuse che sono costate all’ufficiale un procedimento penale all’esito del quale è stata dimostrata la sua completa innocenza, dovrà ora sostenere un processo. Il gup Alfonso Scermino ha rinviato a giudizio la giovane soldatessa di origini leccesi, all’epoca dei fatti in servizio alla caserma D’Avossa, che risponde di calunnia e falsa testimonianza. La donna, che con la sua denuncia rilevatasi poi infondata, rovinò la carriera dell’ufficiale trasferito a Civitavecchia, revocato dal timone della missione italiana in Libano “Leonte 7” e finito sotto processo, dovrà presentarsi il prossimo 16 dicembre davanti al giudice della terza sezione penale del tribunale di Salerno per l’avvio del processo. L’ufficiale, rappresentato nell’intero procedimento dall’avvocato Gino Bove, si è già costituito parte civile.