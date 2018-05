Mercoledì 23 Maggio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUONABITACOLO - Nei mesi scorsi intorno a una abitazione di Buonabitacolo sono stati ritrovati i libri thriller di Giorgio Faletti: «Io uccido». L’opera letteraria più famosa e coinvolgente dell’indimenticato cantante e scrittore. Un giallo ricco di tensione e omicidi con un assassino in giro per Montecarlo e con un titolo eloquente. Un ritrovamento quanto meno particolare nei pressi della casa di una donna che – secondo quanto emerso nel corso delle indagini da parte dei carabinieri – è da collegare a un uomo che la stava perseguitando. Ovvero il suo ex marito. Quattro o cinque libri tutti con lo stesso titolo.Si tratta di uno degli ultimi episodi che hanno portato alla decisione di allontanare dalla casa familiare con divieto di avvicinamento all’ex moglie un noto professionista di Padula. Il tutto anche davanti o comunque in presenza della figlia dei due di soli quattro anni. La misura cautelare è stata emessa dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva. L’uomo risulta, infatti, indagato per atti persecutori. Il provvedimento, emesso dal giudice delle indagini preliminari di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, scaturisce dalle indagini, condotte dalla stazione di Buonabitacolo guidata dal maresciallo Mirabello, in seguito delle denunce presentate all’Arma dall’ex moglie dell’uomo.