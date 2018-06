Giovedì 7 Giugno 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 07:00

Neppure gli arresti domiciliari riuscirono a tenerlo lontano dall’ex: incurante della misura cautelare Giulio Savastano, 38 anni di Salerno, evase dall’abitazione dove si trovava ristretto e, come una furia, si diresse sotto casa della donna che lo aveva lasciato. Dopo aver infranto a sassate il vetro della finestra del bagno costringendo l’ex ad aprirgli la porta, l’aggredì colpendola con calci e pugni. Poi afferrò il telefono cellulare per controllare i suoi contatti, distrusse ogni cosa che trovava davanti e, afferrata una sedia, la scaraventò contro l’auto della donna infrangendo il lunotto posteriore.Per quell’episodio di violenza, il 38enne, assistito dall’avvocato Rosario Fiore, rischia 2 anni ed 8 mesi di reclusione così come richiesto ieri dal pubblico ministero all’esito della sua discussione davanti al gup. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 11 luglio quando arriverà il verdetto. Una drammatica storia di stalking, quella approdata ieri al terzo piano del palazzo di giustizia, rimbalzata agli onori della cronaca l’estate scorsa quando il 38enne, dopo l’evasione e la successiva aggressione, tornò libero 24 ore dopo perché il gip non convalidò l’arresto restituendo gli atti alla Procura. Savastano pochi giorni dopo finì nuovamente in manette per aver preso in strada l’ex a sassate.