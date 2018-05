Venerdì 18 Maggio 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 13:21

Sfiorata la tragedia lungo la statale 18 nel tratto fra San Biase e Cuccaro Vetere. Un'auto con a bordo due persone è finita in un dirupo. La vettura, una Fiat Punto, è precipitata per oltre venti metri. Solo per miracolo le due persone a bordo sono uscite illese. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri. L'auto è stata recuperata questa mattina. É stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto gli uomini del distaccamento di Policastro e un'autogru da Salerno coordinati dal caporeparto di Vallo Gianni Sansone. I vigili del fuoco non senza difficoltà sono riusciti a recuperare la vettura. L'incidente è avvenuto in una curva, l'autista per evitare l'impatto con il guardrail è finito nella scarpata.