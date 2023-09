Statale amalfitana chiusa a Conca dei Marini: pericolo caduta massi

L'Anas chiude la statale amalfitana a Conca dei Marini dopo la caduta delle pietre che ieri hanno centrato in pieno una vettura in transito. A partire dalle 13 di oggi al Km. 24+300 il tratto ricadente nel territorio di Conca dei Marini sarà dunque interdetto al traffico veicolare in attesa di determinzaione degli enti preposti che dovranno diporre eventuali interventi di bonifica del costone.

«Di fronte all’evidente pericolo in cui versa la SS 163 nel tratto che collega Conca dei Marini con Praiano, a seguito del vasto incendio che ha colpito l’area sovrastante, abbiamo chiesto più volte all’Anas di adottare i dovuti provvedimenti a tutela della pubblica incolumità - scrive il Comune di Conca dei Marini - Dopo numerose e reiterate richieste e due ordinanze assunte, di cui una l’11 agosto, l’altra il 30 destinata ai proprietari del costone roccioso per la messa in sicurezza e all’Anas per la sicurezza sulla sola sede stradale, quest'ultima ha disposto la chiusura totale della statale 163 al km 23 in territorio di Conca dei Marini a partire dalle ore 13 di oggi, 7 settembre 2023».

La zona fu interessatata da un vasto incendio divampato nella notte tra il 9 e il 10 agosto scorso e che comportò la chiusura temporanea dell'arteria poi riaperta al traffico veicolare.

Anche se dal Comune fu più volte richiesto un intervento di verifica del costone che costeggia l'arteria così come accauto per la pinetina di Maiori dove son in atto i lavori di messa in sicurezza che tengono chiusa la statale per otto ore al giorno (dalle 8 alle 16) escusi i week end.

E così dalle 13 di oggi la statale amalfitana, nel tratto ricadente in terriotorio di conca dei Marini, esattamemnte qualche centinaio di metri prima del Fiordo di Furore sarà chiusa al traffico in direzione Positano. Le vetture e i bus provenienti dalla penisola sorrentina o diretti verso quell'area dovranno deviare la ex statale agerolina peraltro riaperta sempre in terriotrio di Conca dei Marini proprio venendì scorso dopo un altro vasto incendio,