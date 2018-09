Martedì 18 Settembre 2018, 11:23

Una cerimonia all'insegna della tregua, l'ingresso al Comune della statua di San Matteo. Formalmente, almeno. «Oggi è un giorno di festa, le polemiche si accantonano»: parola del sindaco Enzo Napoli. Che, a differenza del giorno precedente, stavolta sembra fermo nella sua idea. E allora, dopo l'ingresso della dell'evangelista nell'atrio di palazzo di città in vista della festa patronale, ci sta pure un buon caffè con il vescovo Moretti, che accetta di buon grado l'invito, per stemperare la tensione e appianare le incomprensioni del giorno prima. «Per ora», sottolinea il primo cittadino. Già, «perché resta che non capisco il filo logico per cui il santo può entrare nel Comune oggi e non durante la processione». Ma tant'è.