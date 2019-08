Lunedì 26 Agosto 2019, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta di rapinare un uomo per strada ma viene arrestato poco dopo dai carabinieri. L'operazione condotta dai carabinieri di Nocera Inferiore risale alla giornata di ieri, con il fermo di un giovane nocerino, presso la stazione di Angri, con l'accusa di tentata rapina ai danni di un uomo. Tra i due pare vi sia stata anche una colluttazione, con la vittima costretta a refertarsi in ospedale a causa delle ferite riportate, giudicate guaribili in cinque giorni. Ma proprio il tentativo di quest'ultimo di opporsi pare abbia evitato al ragazzo, di 24 anni, di consumare il colpo. L'uomo, finito agli arresti domiciliari, è difeso dall'avvocato Annalisa Califano.Durante le indagini sul posto, i militari hanno sequestrato anche un coltello. Bisognerà comprendere se sia stato o meno utilizzato per la rapina. Circostanza non di poco conto, perchè potrebbe costare al giovane un'aggravante, in fase di convalida. Nelle prossime ore il ragazzo comparirà dinanzi al giudice del tribunale di Nocera Inferiore, per il rito per direttissima, durante il quale potrà fornire la sua versione dei fatti. Il giovane non ha precedenti penali.