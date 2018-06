Martedì 5 Giugno 2018, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 16:44

Poco più di 3.500 euro al mese. È questo il costo del “fitto” che l’Autorità di Sistema del mar Tirreno Centrale ha previsto per l’utilizzo del piano zero della Stazione Marittima. Che, stando a quanto riportato da una delibera dello scorso primo giugno, sarà dato in concessione. Almeno per due anni, con un importo annuo di oltre 42mila euro. Ad andare sul mercato è «l’assegnazione in via provvisoria, fino al termine presunto dei lavori di dragaggio - come si legge nel testo della delibera - della concessione di una porzione dell’edificio (Piano 0) “Stazione Marittima”, per lo svolgimento di attività commerciali, anche in connessione ai passeggeri che dovessero transitare a seguito di ormeggio di navi da crociera e passeggeri del naviglio intercostiero sulla banchina».L’affidamento opererà per il periodo di 1 anno e 4 mesi decorrenti dalla data effettiva di rilascio della concessione e non oltre il 31 dicembre del 2019. «Ove a tale data di scadenza non si avesse contezza definitiva dei tempi di dragaggio al Molo Manfredi, da eseguirsi a cura dell’autorità di Sistema – continua la delibera - potrà valutarsi la proroga limitatamente ad un periodo anche frazionabile di (1) anno ulteriore».Ma cosa si potrà fare al piano zero della conchiglia a firma di Zaha Hadid? La concessione consente lo svolgimento di alcune attività commerciali che vanno dall’organizzazione di eventi di diversa tipologia tra cui sport, divertimento, arte, cultura, nonché meeting, convention, esposizioni e fiere. Divieto assoluto, invece, per eventi politici e di famiglia/personali (come matrimoni, compleanni, lauree). Oltre allo spazio interno alla stazione marittima, il vincitore del bando emesso dall’Autorità di Sistema potrà gestire anche il desk biglietterie e gli spazi residui oltre che per eventi, anche per attività connesse e complementari al servizio di trasporto, e per servizi vari, come ad esempio spazi informativi per attività connesse al mare, biglietterie per servizio intercostiero e per servizio trasporto pubblico.