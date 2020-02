Ultimo aggiornamento: 07:00

Sono al lavoro i funzionari dell’autorità di sistema del mar Tirreno Centrale e i tecnici della ditta che ha realizzato la stazione marittima firmata dai, che ha fatto cedere una parte del tetto della avveniristica conchiglia. Oltre all’analisi e alla quantificazione dei danni – l’episodio è successo durante le ore notturne, quando, intorno alla stazione marittima fortunatamente non c’era nessuno – i sopralluoghi serviranno anche a capire come mai le raffiche di vento hanno generato il distacco di mattonelle montate da pochi anni.«Abbiamo subito provveduto a circoscrivere l’area al di sotto del tetto dove sono cadute le piastrelle – dice, segretario generale dell’ autorità di sistema – e, dopo aver avuto la quantificazione degli interventi da fare, provvederemo immediatamente alla manutenzione dell’opera». Ma la caduta delle piastrelle dal tetto della stazione marittima non è il solo disagio che si registra nell’area portuale del molo Manfredi. Sono in fase avanzata, infatti, i lavori di ripavimentazione e riqualificazione dell’intera banchina e della parte interna del porto. Parallelamente, poi, oltre alla prima fase del ripascimento, entrerà a breve nel vivo anche il riassetto della scogliera di Santa Teresa, oltre, ovviamente, all’imboccatura.