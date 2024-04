Colpi di pistola sono stati esplosi, la notte scorsa, a Nocera Inferiore, in via Marco Nonio Balbo. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale, agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese, giunti ieri sul posto in tarda mattinata, per i primi rilievi. L’episodio, che non sarebbe stato segnalato nelle ore successive, si è verificato tra l’una e le tre del mattino. Sarebbero sei i colpi esplosi a ridosso del portone d’ingresso di un civico, appartenente alle palazzine popolari all’angolo con Largo Caduti Civili di Guerra, in pieno centro, a pochi metri dalla sede del Comune. A seguito di quella raffica di proiettili, i residenti del rione Gelsi sono stati svegliati nel cuore della notte.

Qualcuno aveva pensato a dei petardi, poi i segni visibili sull’ingresso di un’abitazione che non ha lasciato dubbi. In un primo momento si era ipotizzato che i colpi fossero stati esplosi dall’interno. Chi ha sparato, invece, lo avrebbe fatto dalla strada. Da capire ora se contro qualcuno o se a scopo intimidatorio, dunque a ridosso del portone. I militari hanno perlustrato per diverse ore, nella giornata di ieri, l’intera zona, alla ricerca di bossoli e ogive. Sul posto anche gli uomini della scientifica e il nucleo operativo. Si verificherà anche l’eventuale acquisizione di immagini dei sistemi di videosorveglianza, tra comunali e privati. Tutto ritornerà utile per individuare il o i responsabili dell’azione criminale.

Gli inquirenti lavorano a 360 gradi, senza scartare alcuna ipotesi. In questa fase non è possibile. Viene infatti considerata anche la pista della bravata o di un gesto di spacconeria. Così come non viene tralasciata l’ipotesi di un avvertimento o un’intimidazione. Lungo l’intera zona, così come nelle strade adiacenti, hanno residenza diverse persone con precedenti. Tuttavia, anche presso il luogo interessato dai colpi d’arma da fuoco, non vi è nessuno di calibro tale da poter essere ritenuto potenziale bersaglio o destinatario. Il messaggio “di fuoco” potrebbe rappresentare anche l’atto finale di un litigio o di uno sgarro da punire. L’attività investigativa non sembra essere, dunque, di facile risoluzione. L’episodio della notte scorsa riporta alla mente quanto accaduto proprio a Nocera Inferiore, qualche anno fa, quando due distinti gruppi criminali si affrontarono a colpi d’arma da fuoco, in barba all’incolumità di passanti e residenti.

Nel 2022, invece, fu la volta di una serie di esplosioni causate dall’uso scellerato di potenti bombe carta, piazzate contro abitazioni e attività commerciali in piena notte. A questo, si aggiunsero una serie di raid armati, questa volta con armi da fuoco, a ridosso di uno studio legale, un cantiere, un bar ed un’attività commerciale.