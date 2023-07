Una microspia a cui era collegato un apparecchio che conteneva una sim. È stata ritrovata all’interno di un mobile dell’abitazione di Nocera Inferiore del noto stilista Antonio Grimaldi. La scoperta è avvenuta per caso grazie a un tecnico che si era recato per eseguire dei lavori di manutenzione nell’abitazione dove lo stilista torna tutti i fine settimana per stare con la madre. Che segnale riceveva quel microfono spia? A chi lo rilanciava? E, ancora, da quanto tempo stava all’interno del mobile di quell’appartamento? Chi lo ha collocato e in che modo?

Tra tanti interrogativi ai quali gli inquirenti dovranno dare risposta, quel che è certo è che si tratta di un congegno piazzato lì abusivamente poiché nessun giudice ha autorizzato l’utilizzo di quella cimice nell’ambito di un’indagine giudiziaria. I microfoni spia, terminali elettronici solitamente collegati a un dispositivo esterno, sono in grado di recepire anche il più flebile suono e trasmetterlo o registrarlo a seconda del dispositivo sul quale sono stati assemblati, permettendo così a chi li utilizza di effettuare il cosiddetto «ascolto ambientale».

Chi poteva essere interessato a captare le conversazioni dello stilista? L’ipotesi più accreditata è anche quella più inquietante. Qualcuno voleva spiare il tanto amato couturier per copiare i suoi modelli? Lo stilista ha immediatamente sporto denuncia attraverso i suoi legali, gli avvocati Fabio De Ciuceis e Maria Giovanna Rumbolo. Nell’abitazione di Nocera sono quindi arrivati i carabinieri che hanno fatto un sopralluogo e hanno sequestrato l’apparecchio. L’indagine, affidata alla Procura del tribunale di Nocera, dovrà quindi chiarire una vicenda che appare davvero surreale e che mostra come grazie alla maggiore accessibilità delle tecnologie, sia davvero semplicissimo «spiare» qualcuno. A volte, infatti, anche un banale regalo cela l’inganno e lo «spionaggio fai da te» è diventato sempre più un fenomeno di massa. Basti pensare ai tanti casi che hanno coinvolto i politici ma la cronaca ci racconta anche di mogli e mariti che piazzano telecamere per spiare e intercettare il coniuge. Dalla gelosia, all’interesse fino al potere, le cronache offrono un panorama impressionante di detective fai da te.

La vicenda che coinvolge Antonio Grimaldi appare però davvero preoccupante poiché sotto osservazione potrebbe essere finito proprio il genio artistico dello stilista che vive e lavora a Roma nell’atelier a Largo di Torre Argentina e che veste star internazionali come Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Emma D’Aquino, Claudia Gerini, Ilary Blasi e Jennifer Lopez. Senza dubbio uno dei couturier più amati del nuovo millennio che, alle competenze sartoriali, unisce una notevole capacità di reinterpretazione della realtà alla luce dei cambiamenti e delle evoluzioni moderne, Antonio Grimaldi si è specializzato in grafica pubblicitaria all’istituto d’arte di Salerno e, sin da giovanissimo, ha appreso le tecniche sartoriali acquisendo esperienza presso atelier locali.

Trasferitosi a Roma, ha completato la sua formazione professionale presso l’Accademia Ida Ferri e ha iniziato a lavorare nell’ufficio creativo di Gattinoni, operando a stretto contatto con la fondatrice, Fernanda Gattinoni. Nel 1996 ha creato insieme a Sylvio Giardina il marchio «Grimaldi Giardina». La casa di moda ha presentato le sue collezioni a Roma, durante Altaroma, poi a Parigi, entrando a far parte del calendario ufficiale della settimana dell’alta moda francese. Nel 2010 ha iniziato la sua carriera in proprio e ha creato il marchio Antonio Grimaldi, entrando nel 2017 a far parte del calendario ufficiale dell’alta moda.