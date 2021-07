Sting a sorpresa a Positano: canta sull'isolotto delle sirene

Il grande cantautore inglese Sting, dopo aver aperto una pizzeria in Toscana non lontana dalla sua grande tenuta Il Palagio, ha fatto una puntatina in Costiera Amalfitana e precisamente tra Positano e Li Galli. Sull'isolotto che secondo il mito omerico fu delle sirene, Sting ha intrattenuto i presenti intonando alcuni dei suoi brani più celebri, come "Englishman in New York", accompagnato dal mandolino. Tra le mete della vacanza campana dell'ex Police anche Capri. La moglie di Sting, Trudie Styler, è attesa in questi giorni al Global Fest di Ischia.

Video dal canale Youtube di Positanonews