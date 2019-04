Sabato 27 Aprile 2019, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 25enne è stato arrestato a Castel San Giorgio, nel Salernitano, per aver imbrattato una pensilina degli autobus con scritte razziste inneggianti al nazifascismo: «Stop Africa» con il simbolo di una svastica. Il fatto è avvenuto in Località Torello, nelle cui vicinanze si trova un centro di accoglienza per immigrati. Ad arrestarlo i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.Nel corso del fermo, uno dei militari è rimasto lievemente ferito. Per il giovane, residente a Siano, è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché imbrattamento con scritte inneggianti l'ideologia fascista.