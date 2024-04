Se è rosso non si scappa, in arrivo i super semafori. Come a Milano e Monza, città che hanno già sperimentato da anni la nuova tecnologia sulle strade, sbarca anche a Salerno la rete dei semafori intelligenti in grado di leggere le targhe dei veicoli che non si fermano al rosso. Le apparecchiature, spauracchio di tanti automobilisti, saranno installate sugli impianti che regolano gli incroci tra via Giovanni Santoro (altezza foce fiume Irno) fino a conclusione del tratto di via Lungomare Marconi. I dispositivi intelligenti, dal costo che supera i 100mila euro, rileveranno le targhe dei mezzi, comprese quelle di moto e motorini, che non rispetteranno il rosso, che si fermeranno oltre la linea bianca di arresto o che transiteranno a velocità particolarmente elevata. «Li abbiamo acquistati con una società che li ha realizzati nella città di Monza – annuncia l’assessore alla mobilità, Rocco Galdi - saranno 7 impianti da via Santoro a via Lungomare Marconi, sono costituiti da una serie di sensori e hanno il controllo da remoto dal settore mobilità». Stop quindi a corse accelerate e passaggi col rosso, il Lungomare Marconi verrà blindato per frenare possibili esuberanze alla guida e contrastare l’incidentalità stradale.

APPROFONDIMENTI Palomonte, sarà intitolata al poeta lucano Rocco Scotellaro la blbliteca Nocera Inferiore, lavoratori della giustizia in agitazione: la Cisl contesta alcuni provvedimenti del presidente Salerno, 23enne salernitano denunciato a Firenze per una truffa on line

IL PIANO

Il provvedimento dell’amministrazione comunale va nella direzione del potenziamento della sicurezza stradale, proprio su un tratto della city alle prese con notevoli incidenti e corse accelerate. Sul Lungomare Marconi è già in funzione da un anno e mezzo l’autovelox mobile che, periodicamente, viene attivato dalla Polizia locale per il rispetto del limite di percorrenza di 40 chilometri orari. In occasione di un recente controllo s’è registrata – come testimoniato dalla polizia locale – una notevole flessione dei verbali di sforamento del limite di velocità. Circa un 40% delle sanzioni in meno, a conferma che qualcosa sta cambiando nella coscienza civica dei salernitani al volante. Da inizio anno sul Lungomare Marconi sono 34 le sanzioni elevate per sforamento del limite di velocità, 220 i verbali elevati tra il 2022 e il 2024 tra Lungomare Marconi e viale Unità d’Italia. Dopo la frenata sul progetto autovelox fisso, il Comune non ha perso tempo ed ha virato sui semafori di ultima generazione. Nel corso del 2023 i salernitani incappati nella guida non sicura al volante sono stati in tanti: ben 48 i transiti col rosso al semaforo, 216 i verbali per guida senza cintura di sicurezza, 152 per mancato uso del casco, 81 le multe per guida col cellulare all'orecchio, 166 i multati per guida senza assicurazione. Passaggio col rosso, guida ad alta velocità: chi commetterà una di queste infrazioni al Codice della strada non ci sarà scampo, sarà fotografato dai semafori intelligenti e si vedrà recapitare a casa la multa. Le apparecchiature funzioneranno 24 ore al giorno, anche con il maltempo o con la mancanza di luce senza l’ausilio di flash. Non solo attenzione alla sicurezza stradale. I nuovi semafori intelligenti facilitano l’attraversamento degli incroci ai pedoni e alle fasce d’utenze deboli come bambini e anziani e ancora evitano le soste lunghe in attesa del verde.

LA FORMAZIONE

Dall’arrivo dei semafori di ultima generazione, all’avvio del progetto di sicurezza stradale della Polizia locale che da ieri è entrato nelle scuole del capoluogo per lezioni di sicurezza stradale ai piccoli allievi. L’esordio con i caschi bianchi in cattedra ieri alla scuola del Mediterraneo, davanti ad una platea di alunni interessati e partecipi. «Ci sono delle norme in itinere del nuovo codice della strada che prevedono una stretta sull’uso di alcol alla guida – dichiara il comandante della polizia municipale, Rosario Battipaglia - siamo di fronte ad un inasprimento delle sanzioni. Ma non c’è solo l’aspetto sanzionatorio su cui puntare, compito della polizia locale nei prossimi giorni sarà di dare ai giovani suggerimenti per una guida sicura, consapevoli che l’educazione stradale parta dai più piccoli». Il 15 aprile i caschi bianchi saranno all'Istituto Professionale Profagri, per finire, il 25 maggio con il liceo Scientifico Severi.