Allievo entra in contatto con una persona positiva al Covid, stop alla didattica in presenza dopo meno di una settimana dall’apertura dell’anno scolastico. Accade al liceo classico Tasso dove da stamattina la didattica sarà nuovamente a distanza: docenti a scuola e studenti a casa. «Provvedimento a scopo precauzionale», spiega la preside Carmela Santarcangelo che nei giorni scorsi si era distinta per gli appelli anti assembramento all’esterno del suo liceo al punto da chiedere la chiusura di piazza San Francesco.

L’EMERGENZA

Studente in isolamento, quindi, al liceo Tasso in attesa dell’esito del tampone molecolare. Ma tutta la scuola salernitana è in emergenza. All’istituto Trani in isolamento uno studente di Baronissi in attesa del tampone. Al liceo Da Procida invece 4 studenti sono in isolamento a casa dopo aver fatto il tampone: per loro solo sintomi di una normale influenza stagionale, ma a scopo precauzionale la preside Anna Laura Giannantonio ha applicato il protocollo lasciando a casa gli studenti con sintomi influenzali. Resta chiuso intanto l’istituto Nautico dopo un caso di positività tra il personale scolastico. Non è passata nemmeno una settimana di lezione e già le scuole salernitane si trovano a dover affrontare i rischi relativi all’aumento dei contagi da Covid-19. I protocolli di sicurezza fanno scattare l’isolamento per gli studenti in attesa di tampone ed entrati in contatto con casi positivi al Covid. Stamane al liceo Tasso la didattica torna a distanza, senza la presenza per le classi dal secondo anno al quinto anno, mentre solo le classi prime possono andare a scuola in presenza. Uno studente del Tasso è in isolamento in attesa dell’esito del tampone effettuato dall’Asl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA