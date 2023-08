Piana del Sele, sospese le prestazioni sanitari a Eboli, Battipaglia e Roccadaspie: «la vita di migliaia di persone in pericolo»

«La Direzione Sanitaria del DEA di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide ha sospeso tutte le prestazioni ospedaliere ordinarie fino al 27 agosto a causa delle ferie estive del personale già carente. La sospensione delle cure ospedaliere mette in pericolo la vita di migliaia di cittadini che necessitano di trattamenti, visite mediche e interventi. Senza considerare la grande mole di turisti che affolla questi territori nel mese di agosto. Chiediamo alla Direzione Sanitaria di revocare il provvedimento e garantire la presenza di un numero sufficiente di medici e operatori», denuncia il consigliere regionale Vincenzo Ciampi membro della commissione Sanità.

«Bisogna agire con misure strutturali per evitare che con l’estate e il sacrosanto diritto alle ferie del personale, si ripresenti una situazione di così grave emergenza - prosegue Ciampi - Ovunque nella nostra regione il sistema sanitario gestito da De Luca deve fare i conti con un’atavica carenza di personale, continuare a mettere a rischio la vita dei pazienti o non fornire adeguata assistenza non è una soluzione percorribile».