Venerdì 31 Agosto 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 07:33

Battipaglia come una città terremotata del centro Italia. Al primo suono di campanella, la scuola “Fiorentino” di via Pascoli non aprirà le porte. Circa 900 studenti saranno spalmati sulle altre scuole della città. Da abbattere e ricostruire, la “Fiorentino” è fra le scuole che, secondo la nuova normativa, non rientra negli stringenti parametri antisismici. Le verifiche dei mesi passati hanno, da un lato, aperto i cordoni della borsa regionale. Dall’altro, sono valsi la corsa contro il tempo per individuare la sistemazione dei 910 allievi. In particolare, le due classi a tempo ridotto della scuola dell’infanzia saranno dirottate sulla “Salvemini” di via Poliziano, mentre le sei classi del tempo pieno andranno in via Etruria. Per quanto riguarda le classi della scuola elementare, andranno per la maggior parte alla “Marconi” di via Serroni. Le classi del tempo pieno, invece, sia per ragioni di sicurezza sia per la presenza del refettorio, andranno presso l’istituto Bertoni di via Generale Gonzaga. Qui, inoltre, saranno ospitate anche le classi della scuola media.