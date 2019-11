© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciannove giorni di viaggio, per un totale di oltre undicimila chilometri. Attraversando Marocco, West Sahara, Mauritania, Senegal e Gambia, fino ad arrivare in. Rigorosamente sulle due ruote. Tra i protagonisti di un’avventura che vedrà cinque fanatici delle motociclette fendere l’Africa per consegnare, simbolicamente,presso un villaggio che ospita l’orfanotrofio Bambaran, c’è anche un salernitano.Sessantatré anni, in sella dall’età di quattordici,. Ma la voglia di mettersi in gioco, insieme alla Bmw 1200 Gs che lo accompagna ormai da sette anni, è più forte. Perché il senso di libertà che si prova in questo tipo di viaggio, è quasi una dipendenza. In letteratura, il primo a confessarla, fu Robert Edison Jr Fulton, fotografo professionista e autore di One man caravan. Nel libro, che risale al 1937 e che ha fatto da apripista a una ricchissima letteratura settoriale, si racconta di un percorso che, nell’arco di diciotto mesi, tocca ventidue Paesi, tra sparatorie, carceri e comunità non ancora toccate dalla globalizzazione. Questa volta lo scenario e la spinta sono diversi, ma resta un tratto in comune: conoscere se stessi attraverso un mondo il più distante possibile da quello che si vive.De Luca, come nasce questo viaggio? «Faccio parte da anni del Bmw moto club Salerno «Piercarlo Tortora», che ha sede in via Wenner, presso l’omonima concessionaria. Con il Bmw Motorrad club «Terre di Federico II» di Foggia, gli altri Bmw Motorrad club del Sud Italia e l’associazione Biker for Life, per la seconda volta abbiamo partecipato a un progetto di beneficenza per l’Africa. In totale sono stati raccolti ventimila euro, attraverso la vendita di gadget e donazioni spontanee. Salerno ha contribuito con 650 euro del bilancio e a giugno siamo stati tra i protagonisti del raduno di Foggia, dove siamo riusciti a raggiungere la cifra necessaria per la costruzione di una scuola elementare. Cinque anni fa realizzammo un asilo. Adesso i bambini sono cresciuti e ci è sembrato giusto accompagnarli nel loro percorso di istruzione. Partiremo il 4 novembre da Genova e dopo due giorni di navigazione inizierà la nostra avventura. Siamo in cinque. Oltre me ci sono tre amici di Foggia e uno di Napoli . Rientreremo in Liguria il 28, dopo aver consegnato il ricavato ai responsabili della missione».