Martedì 6 Novembre 2018, 06:25

Un sogno che prende vita e si tinge di bianconero: mano nella mano con il suo idolo, Cristiano Ronaldo, ha attraversato il lungo corridoio fino a ritrovarsi quasi abbagliato dai fari dell’Allianz Stadium di Torino. E’ Simone Adiletta, 9 anni, di Sarno, calciatore in erba dalle gambe veloci, lo scatto diretto ed ottime intuizioni in campo; tifoso juventino, ha realizzato due desideri in un attimo: calpestare il manto erboso della sua squadra del cuore, farlo tenendo la mano del suo campione, CR7. È accaduto sabato scorso prima del match Juventus–Cagliari, e Simone è stato uno dei bimbi in campo, accompagnando CR7.«Ero emozionatissimo, non pensavo di riuscire a entrare proprio insieme a Ronaldo. È il mio idolo, speravo di poter stare al suo fianco - dice con entusiasmo e semplicità - Poi, l’ho visto avvicinarsi. Non ci credevo, ero felicissimo. Sono riuscito a dirgli che è forte, lo ammiro, lui mi ha sorriso e teso la mano dicendomi: “Anche tu sei forte”. Ho ricevuto tante telefonate dai miei amici, tutti felici per me. Ringrazio la mia mamma e il mio papà per questa meravigliosa sorpresa. Il mio sogno è diventare un calciatore bravo come Ronaldo. Ora studio, frequento la quarta elementare e sono nella scuola calcio Dream Soccer di Mercato San Severino».