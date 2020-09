ll Palazzo Amoresano, ad Ortodonico, è ufficialmente del Comune di Montecorice. Nei giorni scorsi, ad Eboli, davanti al notaio Mazzarella, i germani Silvio, Anna, Francesco e Carlo Amoresano, hanno donato lo storico edificio all’Ente. «Ho espresso loro, a nome dell’intera comunità di Montecorice ed in particolar modo dei cittadini di Ortodonico, profonda e sincera gratitudine per il nobile gesto di liberalità» è stato il commento a caldo del sindaco Pierpaolo Piccirilli. Giunge così a compimento l’iter cominciato l’anno scorso quando i fratelli avevano comunicato al Comune l’intenzione di donare il Palazzo, tenendo così fede ai desideri del loro padre. Il Palazzo, sito nel cuore del centro storico, ospita anche il museo della Civiltà Contadina e sarà riqualificato al fine di poter ospitare eventi culturali e non solo. «Ci siamo già attivati - ha concluso il sindaco - per la realizzazione di un progetto e la ricerca dei relativi fondi per riqualificarlo. L'obiettivo è quello di creare un Polo legato in modo particolare alla valorizzazione delle nostrei tradizioni locali, essendo tra l'altro già sede anche del Museo della Civiltà Contadina» © RIPRODUZIONE RISERVATA