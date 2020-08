È Antonio Salzano il vincitore della 119esima edizione del palio della Stuzza, lo storico palio dedicato quest’anno alla Polisportiva Santa Maria, locale formazione calcistica che ha ottenuto una storica promozione in serie D.



Grande affluenza, nel rispetto delle normative anti-Covid, sul lungomare Perrotti per la 119esima edizione del Palio della Stuzza, ormai un riferimento storico e tradizionale nella suggestiva Santa Maria di Castellabate.



Salzano, oltre al primo posto con la bandiera dai colori giallorossi, ha ottenuto anche la terza bandierina. Secondo posto, invece, per Francesco Federico. Grande soddisfazione per l’associazione Cilentani doc (Giuseppe Villani, Franco Fragano, Francesco Federico, Domenico Di Sessa, Vincenzo Malzone, Gerardo Scola, Gianfranco Di Lorenzo e Clemente Migliorino), che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune di Castellabate.



«È stato una grande successo, nonostante le limitazioni - commenta Giuseppe Villani, insieme al suo staff organizzativo – Abbiamo fatto rivivere questa storica tradizione anche quest’anno e siamo felici di aver omaggiato la Polisportiva Santa Maria, che quest’anno ci ha regalato la serie D». © RIPRODUZIONE RISERVATA