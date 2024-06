Il ricorso di Italia Nostra è irricevibile, è la sentenza del Tar alla richiesta dell’associazione ambientalista di annullare gli atti con cui gli enti si sono espressi favorevolmente al progetto esecutivo dei lavori di sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza dell’accessibilità al monte Cervati. «Non avevo dubbi di essere dalla parte della legalità - dichiara soddisfatto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito - i lavori continuano, con l’obiettivo di ultimarli preso». Il Tar ha pubblicato ieri la sentenza con la quale si è pronunciato sul ricorso presentato contro il Comune, l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, il Ministero dell’ambiente e quello della cultura, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, la Comunità montana del Vallo di Diano e la Regione Campania. Tutte autorità che hanno licenziato, con propri atti, il progetto del Comune.

Atti contestati da Italia Nostra e di cui la stessa aveva chiesto l’annullamento ritenendoli non rispettosi delle norme che tutelano il monte Cervati, un sito sottoposto ad una serie di vincoli. Sotto accusa, tra le altre cose, il bitume da stendere sulla strada sterrata che conduce alla vetta, dove insiste il Santuario della Madonna delle Nevi e le opere in cemento, tutto previsto dal progetto trascinato dinanzi al Tar. Ma i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso irricevibile «stante - si legge nella sentenza - la sua acclarata tardività, per essere stato notificato bene oltre il termine decadenziale». Nelle tredici pagine della sentenza i giudici pongono in evidenza che la richiesta di annullamento degli atti è stata avanza nell’aprile scorso, in ritardo rispetto al rilascio dei nulla osta, l’assegnazione dei finanziamenti e l’avvio dei lavori, iniziati nell’aprile del 2022.

«Abbiamo presentato ricorso - dichiara Teresa Rotella presidente di Italia Nostra sezione Cilento Lucano - quando ci siamo resi conto dello scempio che si stava consumando sul Cervati». Contro il ricorso dell’associazione ambientalista si era costituita parte civile, con il via libera del vescovo, l’arciconfraternita Maria Santissima delle Neve di Sanza. L’udienza si è tenuta il 30 aprile scorso, e a poco più di un mese, è arrivata la decisione del Tar. «Ho sempre agito - precisa il sindaco - per il bene comune e la crescita e lo sviluppo della nostra comunità. Ora verificheremo chi, eventualmente, dovrà pagare i danni d’immagine causati a Sanza».

Vittorio Esposito è ancora deciso a presentare una richiesta di risarcimento danni, pari a dieci milioni di euro, a Italia Nostra ed a tutti coloro che hanno sostenuto il ricorso.