Strada chiusa da anni nel Cilento, al via lo studio di fattibilità per i lavori

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada provinciale 94 Montecorice-Perdifumo chiusa da tempo a causa di vari dissesti idrogeologici lungo l'arteria. Il Comune di Montecorice ha approvato in Giunta lo studio di fattibilità relativo ai lavori da effettuare per rendere nuovamente la strada transitabile. Va avanti, dunque, l’iter progettuale per la messa in sicurezza della strada provinciale 94, che collega le frazioni collinari di Montecorice con Perdifumo, chiusa definitivamente al transito veicolare da tempo per il cedimento del manto stradale, tra l’altro già martoriato in più punti.

