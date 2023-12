Nocera Inferiore, strada chiusa per Montalbino, danneggiata sbarra che blocca circolazione: il Comune denuncia

Qualcuno ha danneggiato la sbarra che interdice e vieta la circolazione alle rampe d'accesso a Montalbino, a Nocera Inferiore. La scoperta è stata fatta dagli uffici comunali, con la denuncia presentata al comando di polizia locale e ai carabinieri del reparto territoriale per individuare il colpevole. Il piolo è stato ritrovato divelto. Lo stesso consentiva la chiusura con catenaccio. A comunicarlo è stato il sindaco Paolo De Maio, che ha ricordato come il percorso sia del tutto ostruito per un'ordinanza emessa il 19 gennaio del 2023.

Il provvedimento vietava, infatti, la circolazione sulle rampe d'accesso al Santuario di Maria Santissima dei Miracoli di Montalbino.

La ragione era legata ai tanti smottamenti verificatisi in passato e che ora, con una serie di fondi, potrebbero essere evitati con dei lavori di messa in sicurezza dell'intero costone. La caduta di massi, mesi fa, aveva creato non poco disagio oltre che pericolo per le tante persone che percorrono quella strada. I massi erano finiti al centro della carreggiata. Il finanziamento, pari ad oltre 1 milione di euro, ottenuto dal Ministero dell'Interno, servirà a mettere in sicurezza il costone e le aree limitrofe alla strada di accesso di Montalbino. La quale, ora, non può più essere chiusa in ragione del danneggiamento scoperto ieri. Sull'episodio di vandalismo stanno indagando le forze dell'ordine.