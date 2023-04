Marina di Camerota: strada chiusa a Pasqua, arriva il “ticket dell'accoglienza” per i turisti

Camerota è pronta ad accogliere i turisti per le festività Pasquali, nonostante le difficoltà legate alla viabilità a causa della chiusura della Mingardina. Per raggiungere la località cilentana bisognerà, infatti, fare un percorso alternativo che allunga di almeno mezzora i tempi di percorrenza.

Ecco, allora, l'idea dell'Ente, insieme a commercianti ed imprenditori turistici, di dare un incentivo a coloro che decideranno in ogni caso di raggiungere il centro del Basso Cilento per le festività pasquali. Arriva, quindi, Il ticket dell’accoglienza, un’idea pensata per dare il benvenuto ai turisti. Le attività come bar, pizzerie e gelaterie, offriranno gelati, caffè e pizze ai visitatori. I ticket saranno distribuiti lungo la strada provinciale 66 del Ciglioto, percorso alternativo alla strada del Mingardo rimasta chiusa perchè interessata da interventi di messa in sicurezza.

«É un gesto come un altro per chiedere un pochino di pazienza in più ai nostri gentili ospiti e per accoglierli con un sorriso lungo una delle strade panoramicamente più suggestive del Cilento - spiega l’assessore al Turismo Teresa Esposito -. L’idea è nata insieme agli operatori turistici del Comune di Camerota, a loro va il mio grazie per la disponibilità e per aver accolto subito l’iniziativa. Ogni attività ha messo a disposizione un numero di consumazioni gratuite che - fino ad esaurimento - saranno distribuite nella giornata di sabato lungo la provinciale 66 del Ciglioto. Marina di Camerota e le frazioni dell’entroterra, nonostante la strada chiusa, sono comunque raggiungibili imboccando uno dei percorsi alternativi e aggiungendo solo 5 chilometri in più al percorso. Sarete ricambiati da paesaggi meravigliosi e dal nostro ticket della pazienza. Vi aspettiamo».