«Continuerò a combattere perché, come sempre, il sud è all’ultimo posto nell’attenzione del governo. Il colore politico non mi interessa, mi preoccupo solo di avere risorse per il mio territorio». A ribadirlo, con forza, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, intervenuto ieri mattina a Sacco per inaugurazione dei lavori sulla strada provinciale 342. Un intervento di messa in sicurezza atteso da oltre 13 anni, finalmente pronto a partire, che consentirà la riapertura della strada che collega Sacco a Roscigno.

All’incontro, che si è svolto nell’aula consiliare hanno partecipato il presidente della Provincia Franco Alfieri, il consigliere regionale Luca Cascone, il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo oltre ad amministratori locali e il sindaco di Sacco Franco Latempa. «Sono qui - ha ribadito De Luca - per confermare l’impegno della Regione verso questi territori. Abbiamo finanziato un’opera importante per una viabilità interrotta da anni. Ci vorranno otto mesi per completarla, poi avremo una condizione di mobilità accettabile».

Due gli interventi previsti sulla provinciale 342. Il primo riguarda la mitigazione dei movimenti franosi e il rischio crolli, ricadente nel territorio di Sacco, per un importo totale di 4 milioni di euro. Il secondo appalto è relativo alla messa in sicurezza, il ripristino e consolidamento sulla provinciale in località Sant’Andrea tra Roscigno e Corleto Monforte, per un importo totale di oltre 2 milioni di euro. La strada sarà chiusa completamente per l’inizio dei lavori entro la metà di giugno. «Si tratta di interventi di protezione civile - ha ribadito il presidente della Provincia Alfieri - lavoriamo per la messa in sicurezza di tutta la viabilità provinciale». Alfieri ha annunciato che a breve inizierà il secondo lotto di lavori sulla Fondovalle Calore. De Luca ha rassicurato anche sull’allarme peste suina perché la Regione sta applicando il protocollo nazionale del ministero della salute già in vigore in Liguria e Piemonte. Si è soffermato sulla sanità ribadendo l’impegno per l’ospedale di Agropoli e la prossima inaugurazione dell’ospedale di comunità a Roccadaspide ed ha voluto lanciare un messaggio di speranza ai giovani cilentani: «stringete i denti e resistete». Deluso per il suo mancato intervento il sindaco di Roscigno Pino Palmieri: «Chi è portatore di idee diverse non può parlare. All’incontro non è stato fatto intervenire alcun sindaco, anche se poteva essere questa giornata un punto di confronto con il presidente visto che non si vede spesso nei nostri territori».