Martedì 24 Settembre 2019, 06:35

«Strada chiusa per il Sacro Monte. Ma siete matti?». A ripeterlo con le lacrime agli occhi è la signora Palmira, 78enne di Mormanno, in provincia di Cosenza. L’anziana, pur di raggiungere la chiesa della Madonna del Santuario, sulla vetta del Monte Gelbison, ha camminato a piedi per 10 chilometri insieme a suo figlio, dopo aver percorso in auto circa 140 chilometri dalla sua Calabria. In cima la donna, incredula e triste, ha esternato il suo rammarico. «Mi hanno portato in fasce per la prima volta ai piedi della Madonna ed ogni anno raggiungo il Santuario. Maquest’anno cosa è accaduto? Siamo impazziti, perché la strada è chiusa?».A raccontare questa storia è Simona Ridolfi, tra i fondatori della Via Silente che, nella mattinata di domenica scorsa, salita in bici sul monte Gelbison, ha incontrato dinanzi alla chiesa l’anziana e intraprendente donna. A 78 anni e con una grande devozione per la Madonna, non si è arrestata neanche con la strada per il Santuario sbarrata da mesi dopo un’ordinanza comunale per il pericolo caduta massi. La decisione del Comune nel maggio scorso, con una ordinanza di chiusura di 45 giorni, poi prorogata. Sono stati rimossi i massi pericolanti, ma la strada per sicurezza è rimasta chiusa. Occorrono altri lavori. La chiusura ha impedito a migliaia di pellegrini di raggiungere il Santuario, tra polemiche e contestazioni. Diversi gli incontri tra il sindaco De Vita e la Diocesi di Vallo. Ma la vetta del Gelbison è raggiungibile solo a piedi. Incredula anche Simona Ridolfi.«Ho affrontato - racconta - dopo tanto tempo la salita in bici al Gelbison, passione e tormento di tanti ciclisti cilentani e non solo. Il mio obiettivo era anche verificare lo sbarramento che da mesi impedisce alle auto di raggiungere il santuario, essendo l’ascesa al monte tappa del ciclopercorso della Via Silente». Arrivata in cima, sul piazzale antistante la chiesa, illuminato dalla bella luce settembrina, Simona ha trovato solo quattro persone, tra cui l’anziana. Appena l’ha vista, e la signora le si è avvicinata chiedendole informazioni sulla chiusura della strada. Poi ha lanciato un messaggio a suo nome e a nome di tutti i devoti alla Madonna del Sacro Monte. «Nonostante sia contraria all’asfalto - conclude la Ridolfi - perché credo che nulla sia più sacro della natura stessa, ho voluto fare un piccolo regalo a Palmira, dandole la possibilità di contribuire alla soluzione del problema».