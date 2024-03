Era uscito di casa per un giro in moto a Salerno ma sulla strada del ritorno, all’altezza del ponte della Molina di Vietri sul Mare, ha trovato la morte. Riccardo Milione, 31enne di Nocera Superiore, avrebbe tentato di sorpassare un furgone che lo precedeva: forse un urto gli ha fatto perdere il controllo facendolo finire nella corsia opposta dove ha impattato contro una monovolume. Il giovane, responsabile di un punto vendita auto a Roccapiemonte, è finito rovinosamente sull’asfalto. Da subito le sue condizioni sono apparse disperate. La corsa al Santa Maria dell’Olmo è stata inutile. Il giovane motociclista è morto subito dopo l’arrivo al pronto soccorso. Illesi i viaggiatori degli altri veicoli, solo la bambina che si trovava nella Dacia ha riportato una lieve ferita al naso. Una nuova tragedia, l’ennesima sulla statale 18 che collega Vietri sul Mare a Cava De’ Tirreni.

Meno di un anno fa, il 22 settembre scorso, Antonio Senatore, appena 18enne, è morto mentre tornava a casa a bordo del suo motorino. Ieri mattina , intorno alle 11.30, Riccardo Milione era alla guida della sua moto, di ritorno da un giro a Salerno. Stando alle prime ricostruzioni (la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti) il giovane commerciante avrebbe tentato di sorpassare un furgone che lo procedeva. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo e sarebbe finito nella corsia opposta sbattendo contro un’auto che viaggiava in direzione Salerno. L’impatto è stato terribile: il 31enne era cosciente ma gravissimo a causa di gravi lesioni interne. Sul posto il 118 di Vietri sul Mare ed i carabinieri della compagnia di Salerno. Inutile la corsa in ospedale. Riccardo è morto appena arrivato in pronto soccorso. Il piazzale dell’ospedale si è riempito di giovani in lacrime per l’amico scomparso.

Riccardo era molto conosciuto e ben voluto non solo a Nocera Superiore dove viveva, ma anche a Roccapiemonte dove lavorava e a Cava De’ Tirreni dove aveva profondi legami di amicizia. Per gran parte della mattinata il tratto di strada è stato chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi. Lo stesso tratto di strada che ormai viene ribattezzato killer. «Nel manifestare forte vicinanza alla famiglia del giovane per la tremenda tragedia, ci ritroviamo ancora una volta a piangere una vittima della strada - commenta il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone - l’amministrazione comunale di Vietri è stanca di contare ogni anno un vero e proprio bollettino di guerra sull’ex SS18. Chiederemo agli organi politici e istituzionali un immediato incontro insieme al prefetto per valutare misure idonee a prevenire tali tragedie ed a reiterare le richieste già fatte da oltre due anni. Il Comune di Vietri sul Mare è pronto a farsi carico delle incombenze tecnologiche e di controllo se verrà autorizzato ad agire».

A pochi minuti dal tragico incidente anche i rappresentanti del Comitato Civico Dragonea, da sempre in prima linea per aumentare la sicurezza della statale 18 e fermare la lunga striscia di sangue sono intervenuti, sottolineando ancora una volta le gravi carenze (come i semafori guasti) e la mancata applicazione di tutti i correttivi proposti. E non solo perché hanno lanciato un appello alla prudenza.